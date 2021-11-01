Bakan Dönmez'den Akkuyu açıklaması: Uçak çarpsa dahi...

01 Kasım 2021 Pazartesi, 13:36

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı.

Doğalgazda sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye gelen yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam sonrası iş dünyasından tepkiler yükselirken Bakan Fatih Dönmez'den "en ucuz doğal bizde" iddiası geldi.

"Eylül ayı itibarıyla Avrupa'da vatandaşlarına en ucuz doğalgaz sunan ülke Türkiye olup, elektrikte ise Ukrayna ve Sırbistan'dan sonra en ucuz üçüncü ülke konumundayız" açıklamasını yapan Dönmez, "2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğalgaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğalgaz ulaştırılmış durumdadır. Küresel enerji hammadde fiyatlarında yaşanan şok artışlara karşı vatandaşlarımızı korumak amacıyla, maliyetin yaklaşık yarısı devletimiz tarafından üstlenilmektedir" diye konuştu.

AKKUYU NGS: "9 ŞİDDETİNDE DEPREME DAYANIKLI"

Bakan Dönmez, inşaatı devam eden ve dün bir elektro trafosunda patlama meydana gelen Mersin Akkuyu Nükleer Santrali için ise olaya ilişkin açıklama yapmazken "Akkuyu NGS’nin teknik tasarım özellikleri, olası kazaları önleyecek niteliktedir. Örneğin, nükleer yakıtın aşırı ısınmasından dolayı oluşabilecek yakıt sızmasını önleyen eriyik kor kabı bulunacaktır. Ayrıca, önceki nesil santrallerde olmayan çift koruma kabı (dış muhafaza) da olacaktır. Bu şekilde, uçak çarpmasında dahi radyasyonun dışarıya sızması önlenmektedir. Diğer yandan, Akkuyu NGS’de elektrikle çalışmayan pasif güvenlik sistemleri de bulunacaktır. Akkuyu projemiz 9 şiddetindeki depreme de dayanıklı olarak tasarlanmıştır." dedi.

"50-60 MİLYAR TL VERGİ ALACAĞI SIFIRLANIYOR"

Bakan Dönmez, akaryakıt fiyatlarının enerji sektöründeki önemli hususlardan biri olduğunu bildirerek şöyle dedi:

"Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, devletimizin 2021 yılında 50-60 milyar TL aralığında bir vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor. Bu sayede, 2021 yıl başından itibaren ham petrol fiyatları TL bazında yaklaşık yüzde 117 artış gösterirken, vatandaşlarımıza sunulan akaryakıt fiyatlarında ortalama yüzde 17 artış olmuştur. Arz güvenliğimiz adına gerekli aksiyonları proaktif şekilde alarak sayılarını ve kapasitelerini artırdığımız doğal gaz ve LNG giriş noktalarımız ile tek kaynağa bağımlılık oranımız düşürülmüş olup, bu kış herhangi bir arz sorunu yaşanmasını beklemiyoruz."



