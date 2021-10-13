Son dakika: Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatları açıklaması

13 Ekim 2021 Çarşamba, 11:53

Enerji fiyatlarına ilişkin konuşan Fatih Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Hanehalkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.

'ELİMİZİ RAHATLATAN BİR UNSUR'

Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerinin sürdüğünü belirten Dönmez, "Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur" dedi.