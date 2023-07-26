Kömür madeni güneş enerjisi santraline dönüşüyor

Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:20

Güncelleme: 26.07.2023 - 17:20

Rivian, BrightNight ve The Nature Conservancy birlikte ABD'nin en büyük kömür madenlerinden birini Kentucky'nin en büyük güneş enerjisi santraline dönüştürecek.

Starfire Madeni eskiden ABD'nin en büyük kömür madenlerinden biriydi. Şimdi ise küresel yenilenebilir enerji üreticisi BrightNight'ın CEO'su Martin Hermann, Rivian'ın kurucusu ve CEO'su RJ Scaringe ve The Nature Conservancy'nin CEO'su Jennifer Morris, Kentucky'deki Starfire'ı bir güneş enerjisi santraline dönüştürmek için üç şirketin birlikte çalışacağını duyurdu.

Rivian ve The Nature Conservancy, "iklim, koruma ve topluluklar üzerindeki olumlu etkileri en üst düzeye çıkaran adil, bilime dayalı temiz enerji geçişini hızlandıracak bir temiz enerji projesi" seçmek için işbirliği yaptılar ve Starfire güneş enerjisi projesinin geliştiricisi olarak BrightNight'ı seçtiler.

170 BİNDEN FAZLA HANEYE YETECEK

Faaliyete geçtiğinde 800 megavatlık (MW) "BrightNight Starfire Yenilenebilir Enerji Merkezi" yılda 170 binden fazla haneye yetecek kadar elektrik üretecek.

1 milyar dolarlık yatırım, Kentucky'deki en büyük temiz enerji projesi ve ABD'de eski maden arazileri üzerine inşa edilecek en büyük projelerden biri olacak.

BrightNight 20 mil uzunluğunda bir iletim hattı inşa edecek ve bu da gelecekte bölgede 1 GW'lık ek yenilenebilir enerji üretiminin yapılmasını sağlayacak.

'ARAÇLARI ELEKTRİKLİ HALE GETİRMENİN ÖTESİNDE'

Proje 4 fazdan oluşacak. Faz 1 aşamasının 2025 yılında tamamlanması bekleniyor. Rivian, BrightNight ile bir güç satın alma anlaşması (PPA) yoluyla Faz 1'den 100 MW yenilenebilir enerji satın alacak. Bu da yılda 450 milyon mil temiz enerji sürüşüne yetecek kadar enerji üretecek. Scaringe şöyle dedi:

''Enerji sistemimizi karbon nötr hale getirmek, küresel filodaki yaklaşık 1.5 milyar aracı elektrikli hale getirmenin ötesine geçmektedir. Şebekemizin karbonsuzlaştırılmasını ve yenilenebilir enerjinin sorumlu bir şekilde kullanılmasını da desteklemeliyiz.''