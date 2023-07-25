Yeni Megane E-Tech için geri sayım başladı

Renault Megane E-Tech, yüzde 100 elektrikli, iki versiyonla Türkiye’de satışa sunulacak. Renault Megane E-Tech'in fiyatı ne kadar? Renault Megane E-Tech ne zaman çıkacak?

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Yayınlanma: 25.07.2023 - 17:32
Yeni Megane E-Tech için geri sayım başladı
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Renault'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektriklinin Techno versiyonu lansmana özel (opsiyon hariç) fiyatı 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonu fiyatı ise (opsiyon hariç) 1 milyon 599 bin TL oldu.

Aracın Iconic versiyonuna sahip olmak için ön sipariş dönemi 1 Ağustos'ta başlayacak. Ön sipariş sürecinde ilk 250 kişi, yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikliye ağustosta sahip olacak.

RENAULT MEGANE E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

60 KWh'lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 kilometre menzile sahip yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla 0'dan 100 km/s'ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor.

Elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ile ağustosta Türkiye yollarında olacak.


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