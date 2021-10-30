Kömüre birbirini izleyen iki zam

Kömür fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Türkçimento Başkanı Fatih Yücelik kömüre geçen ay yüzde 15 ve geçen hafta yüzde 22 olmak üzere birbirini izleyen iki zam geldiğini söyledi.

30 Ekim 2021 Cumartesi, 11:43
Kömüre birbirini izleyen iki zam
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