Kömüre birbirini izleyen iki zam
Kömür fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Türkçimento Başkanı Fatih Yücelik kömüre geçen ay yüzde 15 ve geçen hafta yüzde 22 olmak üzere birbirini izleyen iki zam geldiğini söyledi.
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