Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki işçi servisi çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:56
Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı!
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 38 P 1756 plakalı minibüs ile 38 P 2289 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada servislerde bulunan 14 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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