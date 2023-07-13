Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:56

Güncelleme: 13.07.2023 - 09:57

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 38 P 1756 plakalı minibüs ile 38 P 2289 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada servislerde bulunan 14 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.