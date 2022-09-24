Konut fiyat artışında liderlik Türkiye'de

24 Eylül 2022 Cumartesi, 17:02

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, global konut fiyatları endeksi 2022 ikinci çeyrek sonuçlarını yayımladı.

Dünyadaki 150 kenti kapsayan rapora göre, Türkiye'nin üç büyük şehri listeye damgasını vurdu.

Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer yüzde 184.9 ile İstanbul oldu.

Ankara yüzde 165.4 ile ikinci, İzmir yüzde 150.9 ile üçüncü, Miami yüzde 34 ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye’deki şehirlerin listede zirvede yer alması raporda, enflasyonun yüzde 80’e ulaşması, artan inşaat maliyetleri ve arz eksikliğine bağlandı.

150 ŞEHRİN SADECE 12’SİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Konutların en çok arttığı ilk 20 şehir arasında ABD’den 9 kent yer alırken, piyasanın yılın ikinci yarısında zayıflaması bekleniyor.

Knight Frank endeksine göre 150 şehrin 12’sinde konut fiyatlarında düşüş görüldü.

Resesyon korkuları, artan enerji fiyatları ve jeopolitik kaygıların hakim olduğu dünya ekonomisinde faiz artışları ile birlikte konut piyasasında düzeltme bekleniyor.