Konut fiyatları düşecek mi? Uzmanı tarih verdi

Yayınlanma: 19.05.2024 - 09:28

Güncelleme: 19.05.2024 - 09:28

Endeksa'nın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, TÜİK'in açıkladığı Nisan 2024 Konut Satış İstatistiklerini ve güncel konut fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi.

Öğüt, son 2 yılın en düşük konut satış adetlerini gördükleri bugünlerde fiyatların nominal olarak hala yükselişte olduğuna dikkati çekti.

ORTALAMA KONUT FİYATI 3.3 MİLYON

Öğüt, Endeksa değerlendirmelerine baktıklarında fiyatlar nominal olarak geçen seneye ve ondan önceki seneye göre artmaya devam ettiğini ancak reel olarak fiyat artışının en düşük seviyesinde olduğunu aktararak, "Türkiye geneli ortalama gayrimenkul satış fiyatı rakamları, satılık konut piyasasında nominal artışın devam ettiğini gösteriyor. Buna göre, satılık konut fiyatları, yıllık değer değişimlerine bakıldığında nisan itibarıyla bir yıl içerisinde yüzde 54 artmış durumda. Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 3 milyon 358 bin 940 lirayı bulurken, bu rakam Muğla'da 7,5 milyon, İstanbul'da 4,5 milyon lirayı aşmış durumda. Ancak konut fiyatları ülkedeki mevcut enflasyondan arındırıldığında yıllık satılık fiyat değişiminin yüzde 9 azaldığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

"KONUT FİYATLARINDA 2 YILDA GERİLEME OLABİLİR"

Konut piyasasında son dönemlerde alımların likiditeyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Görkem Öğüt, özellikle yüksek segmentteki konutlarda bu nedenle çetin pazarlıklar yaşandığının altını çizerek, gayrimenkulde nakitin kuvvetli olduğu bir dönem olduğunu ve nakitle dönen bir piyasa olduğundan pazarlık payları da çok yükseldiğini aktardı.

Öğüt, konut artış hızındaki reel gerilemenin nominal değerlere yansımasının beklenenden daha uzun sürebileceğine işarat ederek, "Bu şekilde devam ederse 2022'de açılan makasın 2 yıl içerisinde kapanması mümkün. Sadece reelde değil, nominalde de düşen rakamlardan bahsedebileceğiz. Ancak burada unutulmamalıdır ki gayrimenkul, dünyada olduğu gibi ülkemizde de zamandan bağımsız iyi ve en güvenli yatırım aracı olarak ön sıralarda yer alır." değerlendirmesinde bulundu.

ESENYURT VE ANTALYA'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Fiyat artışı anlamında enflasyonun altında kalan hatırı sayılır miktarda bölge olduğunu belirten Öğüt şunları kaydetti: "Özellikle İstanbul’a baktığımızda, örneğin konutların daha hızlı satıldığı Esenyurt gibi bölgelerde bu fiyat düşüşünü daha fazla hissediyoruz. Bu bölgede düşüş yüzde 35-40'lara ulaşmış durumda. Yine aynı şekilde, 2022’nin ağustos ayında çok hızlı yükselen Antalya ve diğer sahil kentleri gibi bölgelerde de fiyat artışı hız keserek reelin altında kalmaya başladı."

Endeksa verilerine göre kiralık konut fiyatları nisanda bir önceki yılla göre yüzde 55 artarken, yıllık artış enflasyondan arındırıldığında yüzde 8 azaldı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları nisanda bir önceki aya göre yüzde 28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 75 bin 569 oldu.

İPOTEKLİ KONUT ORANI DÜŞÜŞTE

Öğüt konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Satış adetleri bazında son iki yıla bakıldığında bu düşüşün ardındaki en büyük etken, ipotekli satışların düşmüş olması. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda bir önceki aya göre yüzde 45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 azalarak 7 bin 71 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Son 2 yıllık dönemde bu oran yüzde 30-32 seviyelerindeydi."