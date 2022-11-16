Konut fiyatları yıllık yüzde 189.2 arttı
Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) eylülde yıllık bazda yüzde 189.2 artarak rekor tazeledi. İstanbul'da konut fiyatları ise yıllık yüzde 212.1 arttı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Eylül 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.
Buna göre, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184,6 oranında artarak rekor kıran KFE, eylülde yıllık bazda yüzde 189,2 arttı. Eylülde yıllık bazda en fazla artış yüzde 235,8 ile Antalya, Isparta ve Burdur’da yaşandı.
Bu illeri yüzde 212,1 ile İstanbul; yüzde 202,5 ile de Adana ve Mersin izledi.
ÜLKE GENELİNDE BİLE 1.6 MİLYON TL’YE DAYANDI
TCMB verilerine göre, Türkiye'de bir konutun metrekare başı fiyatı ağustosta 15 bin 76 TL'ye yükselmişti. Eylülde ise bu fiyat 15 bin 863 TL’ye çıktı. Böylece, ülke genelinde 100 metrekare bir dairenin fiyatı 1 milyon 586 bin TL’ye ulaşmış oldu.
İSTANBUL’DA 2.5 MİLYON TL’Yİ AŞTI
Ankara’da metrekare fiyatları eylül itibarıyla 11 bin 323 TL’ye; İzmir’de 18 bin 761 TL’ye ve İstanbul’da ise 25 bin 714 TL’ye ulaştı.
Böylece, İstanbul’da ortalama büyüklükteki bir dairenin fiyatı eylül itibarıyla 2,5 milyon TL’yi aştı.
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