Sosyal konutta kura çekimi başladı: Hangi ilde kaç sosyal konut yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...
TOKİ kura çekimi, sosyal konut başvurusunda bulunan birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Konuyla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama geldi. Kurum'un açıklamasına göre; "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ilk kura bugün Şırnak ve Ardahan'da çekilecek. İlk 12 il için kura takvimi belli oldu.
İşte ayrıntılar...
BAŞVURULAR 31 EKİM'DE SONA ERDİ!
TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri beklenen açıklamalar sonucu netlik kazandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başladı 31 Ekim 2022 tarihinde ise sona erdi.
2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında beklenen haberi verdi.
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, 2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek.
TOKİ KURA HANGİ İLLERDE ÇEKİLECEK?
Açıklanan bilgilere göre ilk kura 7 Kasım Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek. Kurum konuşmasında konu ile alakalı şu açıklamaları yaptı:
"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz."
TOKİ SOSYAL KONUT KURE ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:
"Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
"22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK"
Bakan Kurum'un son dakika TOKİ kura çekimi açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanmış olacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi bitmiş ve hak sahipleri de netlik kazanmış olacak.
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