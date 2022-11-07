Sosyal konutta kura çekimi başladı: Hangi ilde kaç sosyal konut yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ KURA HANGİ İLLERDE ÇEKİLECEK?

Açıklanan bilgilere göre ilk kura 7 Kasım Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek. Kurum konuşmasında konu ile alakalı şu açıklamaları yaptı:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz."