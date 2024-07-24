Bankalara yazı gönderildi! Merkez Bankası TL swap işlemlerine son verdi

Reuters
24 Temmuz 2024 Çarşamba, 15:16
Bankalara yazı gönderildi! Merkez Bankası TL swap işlemlerine son verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine 25 Temmuz'dan itibaren son vereceğini bildirdi.

Bankalara yazı gönderildi! Merkez Bankası TL swap işlemlerine son verdi

TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıda, "Kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine 25 Temmuz tarihinden itibaren son verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bankalara yazı gönderildi! Merkez Bankası TL swap işlemlerine son verdi

TCMB, 80 milyar doları aşan rezerv birikimi yaptığı yerel seçimlerden bugüne geçen dönemde TL likidite fazlasını azaltmak için spotta döviz alımı içeren bir ihale açmıyor aksine vadesi geleni de yenilemiyordu.

Bankalara yazı gönderildi! Merkez Bankası TL swap işlemlerine son verdi

Böylece 2023'te 64,5 milyar dolara ulaşan lokal bankalarla yaptığı swap işlemleri altın için pazartesi günü sıfıra inerken dövizde ise bugün itibarıyla sadece 140 milyon dolarlık bakiye kaldı.

Bankalara yazı gönderildi! Merkez Bankası TL swap işlemlerine son verdi

TCMB TL sterilizasyon için lokal bankalarla spotta döviz satımı yönlü döviz ve altın swap ihalelerinde başlayacağını dün açıklamıştı. 

Bankalara yazı gönderildi! Merkez Bankası TL swap işlemlerine son verdi

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.

Bankalara yazı gönderildi! Merkez Bankası TL swap işlemlerine son verdi

Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.

Bankalara yazı gönderildi! Merkez Bankası TL swap işlemlerine son verdi

Piyasalarda spotta döviz veya altın satımı içeren ilk swap ihalesinin ne zaman açılacağı yakından takip ediyor.

merkez bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Swap

En Çok Okunan Haberler