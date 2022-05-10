'Konut kredisi faizi' açıklaması geldi, ev fiyatları fırladı! İşte Erdoğan'ın açıklamasının ardından yaşanan artış!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 'müjde' diyerek konut kredisi paketini açıklamıştı. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, ilan sitelerindeki ev fiyatlarının anında arttığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında konut satışlarını artırmak amacıyla belirledikleri 3 ayrı paketten oluşan yeni teşvik programlarını açıkladı.
Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sokacaklarını ve 0,89 ile 0,99 faizle finansman sağlayacaklarını söyledi.
ERDOĞAN KONUŞTU, FİYATLAR FIRLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, internetteki konut fiyatlarında anında artış yaşandı. Bazı ev fiyatlarının neredeyse iki katına çıktığı görüldü.
Konuyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan AKP'li Şamil Tayyar, "Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?" ifadelerini kullandı.
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