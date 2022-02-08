Tesadüfen fark edildi, ilgi odağı haline geldi
GECE DE BELİRGİN HALE GETİRİLECEK
Kaya parçalarının oluşturduğu insan siluetinin belirgin bir şekilde fark edilebildiğini belirten Başkan Eroğlu, “Özellikle yaz aylarında gün batımında insan silueti daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Biz orada ışıklandırma çalışması yaparak insan siluetini ortaya çıkaracağız. Geceleri de kaledeki insan silueti ortaya çıkmış olacak” dedi.
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