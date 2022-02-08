Tesadüfen fark edildi, ilgi odağı haline geldi

İHA
08 Şubat 2022 Salı, 11:47
Tesadüfen fark edildi, ilgi odağı haline geldi

Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti dikkat çekiyor.

Tesadüfen fark edildi, ilgi odağı haline geldi

Roma döneminde yol güvenliğinin sağlanması için kurulan Tokat Kalesi, gizli geçitleri ve yeni yeni ortaya çıkan diğer özellikleri ile gizemlerle dolu.

Tesadüfen fark edildi, ilgi odağı haline geldi

Osmanlı Devleti zamanında Kont Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın 15'inci yüzyılda esir tutulduğu kalede, tesadüfen fark edilen insan silueti şaşkınlığa neden oluyor.

Tesadüfen fark edildi, ilgi odağı haline geldi

Şehre hakim bir noktada sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan kalede bulunan insan yüzü silueti, kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor. 

Tesadüfen fark edildi, ilgi odağı haline geldi

Burnu, ağzı ve çenesi ile sırt üstü yatan bir insanı andıran görüntü, gün batımında daha da belirgin hale geliyor.

Tesadüfen fark edildi, ilgi odağı haline geldi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi kaledeki insan yüzü siluetinin yaklaşık 15 yıl önce bir fotoğraf sanatçısı tarafından fark edildiğini söyledi. 

Tesadüfen fark edildi, ilgi odağı haline geldi

GECE DE BELİRGİN HALE GETİRİLECEK

Kaya parçalarının oluşturduğu insan siluetinin belirgin bir şekilde fark edilebildiğini belirten Başkan Eroğlu, “Özellikle yaz aylarında gün batımında insan silueti daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Biz orada ışıklandırma çalışması yaparak insan siluetini ortaya çıkaracağız. Geceleri de kaledeki insan silueti ortaya çıkmış olacak” dedi.

Tesadüfen fark edildi, ilgi odağı haline geldi

Yurttaşlar, kaledeki eşsiz tabiat olayının kentin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiriyorlar.

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