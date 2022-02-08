Moody's uyardı: Türkiye dolarizasyon etkisine maruz kalacak

08 Şubat 2022 Salı, 10:59

Moody's, dün yayımladığı raporda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırmasının büyük ihtimalle gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını yavaşlatarak bu ülkelerin para birimlerinin ve ekonomik büyümelerinin zayıflamasına yol açağını ve muhtemelen dolarizasyonun fazla olduğu bankalarda kredi risklerini tetikleyeceğini belirtti.

Moody's analistleri "Bilançolarında büyük miktarda yabancı para kredileri ve mevduatları olan bankalar yerel para birimlerinde sert değer kaybı durumunda sorunlu kredilerde artış yaşanması, kârlılık ve likiditelerinde baskı oluşması ihtimaliyle karşı karşıyalar" diye belirtti.

Raporda yer alan tahminlere göre, yüksek enflasyonla ve kurdaki değer kaybıyla mücadele eden Türkiye'de de döviz mevduatın toplam mevduata oranının 2022 sonuna kadar yüzde 65'e yükselmesi bekleniyor. Türkiye'de döviz mevduatı 2020'nin sonunda yüzde 47, geçen yıl yüzde 63 seviyesindeydi.

TÜRKİYE, ÜÇ ÜLKEDEN BİRİ

Avrupa'da, Türkiye, Azerbaycan ve Belarus en fazla dolarizasyonun olduğu üç ülke konumunda.

''TEHDİT OLUŞTURUYOR''

Moody's, "Kur riskine karşı koruma altında olmayan yabancı para kredilerinin ödenmesi gittikçe zorlaşıyor ve mevduat sahipleri fonlarını çekmeye eğimli hale geliyor. Merkez bankalarının, bankaların dolar zararlarını kapatmak için yeterli rezervlerinin olmaması durumunda kriz döneminde yüksek dolarizasyon aynı zamanda finansal istikrara karşı tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

DOLARİZASYON NEDENLERİ NELERDİR?

Dolarizasyonun ortaya çıkmasında iki temel unsuru vardır.

Birincisi makroekonomik istikrarsızlık ve ekonomik birimlerin istikrarsızlığa karşı yabancı para birimine yönelerek korunma istekleridir.

İkinci temel unsur ise piyasa eksiklikleri ve düzenleyicideki aksaklıklardır.

DOLARİZASYON YÜKSELİRSE NE OLUR?

Dolarizasyon yükselmesinin altında birçok neden yatabilir. Ancak en birincil neden ekonomiye ve yerel paraya karşı güven kaybıdır.

Diğer etkenler arasında yüksek enflasyon, negatif reel faiz, paranın dış değerinin hızla düşmesi...

Dolarizasyonun yükselmesi halinde belli başlı ekonomik sıkıntılar baş gösterir.

Bunlardan bazıları şöyle:

- Ülkenin ekonomik şoklara karşı kırılganlığı artar.

- Ödeme yeteneğine yönelik riskler nedeniyle finansal kesimlerde kırılganlık artar.

- Gelirinin önemli kısmı ulusal para cinsinden olan kamunun yabancı para cinsinden borçları nedeniyle borçluluğun sürdürülebirliği konusunda sıkıntı yaşanır.

- Döviz kurununun fiyatlara etkisi yüksek olur.

- Dolarizasyon, firmaların bilançolarında kur uyumsuzluklarına neden olarak kırılganlığın artmasına yol açabilmektedir.