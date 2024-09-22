Konutta 'indirim' fırsatçılığı devam ediyor: 'Faizler düştüğünde fiyat artacaktır'

Yayınlanma: 22.09.2024 - 12:04

Güncelleme: 22.09.2024 - 12:06

Ziraat Bankası'nın konut kredisinde faiz indirmine gitme duyurusuyla birlikte konut piyasasının canlanacağı beklentisi ile emlakçıların ilandaki evlerin fiyatlarına bir günde fahiş zamlar yaptığı görülürken, bazı emlakçıların ise ilanlarına 'faizler düştüğünde fiyat artacaktır' ibareleri eklemeye başladı.

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla faizlerdeki olası düşüşü fırsata çevirmek isteyen bir ilanı paylaştı.

İlanın açıklamasdaki "Fiyatımız bir ay için geçerlidir, faizler düşmeye başladığında fiyatımız artacaktır" ifadesi dikkat çekti.

Cibre, ilanı paylaşarak "Algı her şeydir. Bunu suistimal ise algıyı kötüye kullanmaktır" ifadelerini kullandı.

Cibre daha önceki paylaşımında ise "Faiz indiriminden korkulmasını ve negatif olduğunun düşünülmesini doğru bulmuyorum. Öncelikle, şu anki faiz artık enflasyonist etkiye sahip" demişti. Cibre, " Bu faiz bize yarardan çok zarar verici konumda. Faiz indirecekler diye maliyetinde değişim olmamış konuta, arabaya, malına bugünden zam yapanlar da fırsatçıdır" dedi.

BİR GÜNDE 1 MİLYON 750 BİN TL ZAM YAPILMIŞTI

Ziraat Bankası'nın konut kredi faizlerinde indirime gitmesinin ardından bir günde ilan fiyatını 1 milyon 750 bin TL artıran emlakçılar görülmüş ve Ticaret Bakanlığı ceza uygulamıştı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada bir günde ilan fiyatını 1 milyon 750 bin TL artıran emlakçıya 100 bin TL ceza verildiğini bildirmişti.

ZİRAAT BANKASI'NIN İNDİRİMİ NE KADAR?

Ziraat Bankası Konut Kredisi Ürün Paketinde faiz indirimine gitmişti. Banka, 1-24 ay vade aralığında yüzde 3,09 faiz oranı, 25-36 ay vade aralığında yüzde 2,99 faiz oranı, 37-60 ay vade aralığında yüzde 2,89 faiz oranı, 61-120 ay vade aralığında yüzde 2,79 faiz oranı ile konut kredisi alma fırsatı sunuyor.