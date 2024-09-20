Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam
Bir vakıf bankasının konut kredi faizlerinde indirime gitmesinin ardından talebin artacağını düşünenler anında fiyatları yükseltmeye başladı. Sosyal medyaya yansıyan şikâyetlerin ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan açıklama geldi.
FAİZLERİN DÜŞMESİ BEKLENİYORDU!
Türkiye'de ev alma hayali kuranlar bugün bir kez daha sarsıldı. Ev almak için yüksek faizler nedeniyle konut kredisi kullanması mümkün olmayan yurttaş uygun konut kredisi arıyor. Bu süreçte bir vakıf bankası konutta kredi kampanyasını kısa süre önce duyurdu ki bu kampanyanın üzerinden 24 saat geçmeden ev fiyatları bir anda yükseldi. Yüzde 25'e varan zamlar sosyal medyada gündeme geldi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan açıklamada bulundu. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün inceleme yaptığını paylaştı.
YÜZDE 25 ZAM
Faizlerdeki düşüşü fırsat bilen emlakçılar, piyasasının canlanacağı düşüncesi ile ilanlardaki bazı ev fiyatlarını artırdı. Yapılan zamın bir günde 1 milyon 500 bin TL'yi geçtiği görüldü. Yapılan zam oranı ise yüzde 24.13 olarak saptandı.
Durumun ortaya çıkması ile sosyal medyada tepkiler büyürken Ticaret Bakanlığı devreye girdi.
100 BİN TL CEZA
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, X hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Gürcan, bir günde ilan fiyatını 1 milyon 750 bin TL artıran emlakçıya ceza verildiğini açıkladı. Cezanın ise sadece 100 bin TL olduğunu belirtti.
'EMLAK İŞLETMESİ TESPİT EDİLDİ'
Zam yapılan ilanın Adana'da olduğunu belirten Güran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir.
Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır."
FAİZLER YÜZDE 3'ÜN ALTINA İNDİ
Bir vakıf bankasının konut kredisi kampanyasında faizler yaklaşık yüzde 1 düşerken açıklanan oranlar şöyle oldu:
1-24 ay vade için yüzde 3,09 faiz oranı,
25-36 ay vade için yüzde 2,99 faiz oranı,
37-60 ay vade için yüzde 2,89 faiz oranı,
61-120 ay vade için yüzde 2,79 faiz oranı
DİĞER BANKALARDA KONUT KREDİSİ ORANI
Diğer bankaların konut kredisinde faiz oranları ise yüzde 6,99'a kadar çıkıyor.
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