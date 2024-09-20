Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam

Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam
Savaşkan İskefli
20 Eylül 2024 Cuma, 17:31
Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam

Bir vakıf bankasının konut kredi faizlerinde indirime gitmesinin ardından talebin artacağını düşünenler anında fiyatları yükseltmeye başladı. Sosyal medyaya yansıyan şikâyetlerin ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan açıklama geldi.

Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam

FAİZLERİN DÜŞMESİ BEKLENİYORDU!

Türkiye'de ev alma hayali kuranlar bugün bir kez daha sarsıldı. Ev almak için yüksek faizler nedeniyle konut kredisi kullanması mümkün olmayan yurttaş uygun konut kredisi arıyor. Bu süreçte bir vakıf bankası konutta kredi kampanyasını kısa süre önce duyurdu ki bu kampanyanın üzerinden 24 saat geçmeden ev fiyatları bir anda yükseldi. Yüzde 25'e varan zamlar sosyal medyada gündeme geldi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan açıklamada bulundu. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün inceleme yaptığını paylaştı.

Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam

YÜZDE 25 ZAM

Faizlerdeki düşüşü fırsat bilen emlakçılar, piyasasının canlanacağı düşüncesi ile ilanlardaki bazı ev fiyatlarını artırdı. Yapılan zamın bir günde 1 milyon 500 bin TL'yi geçtiği görüldü. Yapılan zam oranı ise yüzde 24.13 olarak saptandı.

Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam

Durumun ortaya çıkması ile sosyal medyada tepkiler büyürken Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam

100 BİN TL CEZA

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Gürcan, bir günde ilan fiyatını 1 milyon 750 bin TL artıran emlakçıya ceza verildiğini açıkladı. Cezanın ise sadece 100 bin TL olduğunu belirtti.

Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam

'EMLAK İŞLETMESİ TESPİT EDİLDİ'

Zam yapılan ilanın Adana'da olduğunu belirten Güran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir.

Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam

FAİZLER YÜZDE 3'ÜN ALTINA İNDİ

Bir vakıf bankasının konut kredisi kampanyasında faizler yaklaşık yüzde 1 düşerken açıklanan oranlar şöyle oldu:

1-24 ay vade için yüzde 3,09 faiz oranı, 

25-36 ay vade için yüzde 2,99 faiz oranı, 

37-60 ay vade için yüzde 2,89 faiz oranı,

61-120 ay vade için yüzde 2,79 faiz oranı 

Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam

DİĞER BANKALARDA KONUT KREDİSİ ORANI

Diğer bankaların konut kredisinde faiz oranları ise yüzde 6,99'a kadar çıkıyor.

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