Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu! Bir günde yüzde 25 zam

FAİZLERİN DÜŞMESİ BEKLENİYORDU!

Türkiye'de ev alma hayali kuranlar bugün bir kez daha sarsıldı. Ev almak için yüksek faizler nedeniyle konut kredisi kullanması mümkün olmayan yurttaş uygun konut kredisi arıyor. Bu süreçte bir vakıf bankası konutta kredi kampanyasını kısa süre önce duyurdu ki bu kampanyanın üzerinden 24 saat geçmeden ev fiyatları bir anda yükseldi. Yüzde 25'e varan zamlar sosyal medyada gündeme geldi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan açıklamada bulundu. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün inceleme yaptığını paylaştı.