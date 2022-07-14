TÜİK açıkladı: Mayıs ayı ciro endeksleri belli oldu

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi mayıs ayında yıllık yüzde 132.7 arttı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:38
TÜİK açıkladı: Mayıs ayı ciro endeksleri belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı ciro endekslerini açıkladı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 128.7, inşaat ciro endeksi yüzde 78.1, ticaret ciro endeksi yüzde 132.6, hizmet ciro endeksi yüzde 167.3 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı mayıs ayında aylık yüzde 4.8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6.3, ticaret ciro endeksi yüzde 3.5, hizmet ciro endeksi yüzde 7.8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 1.4 azaldı.


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