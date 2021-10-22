Korkutan dolar/TL tahmini

22 Ekim 2021 Cuma, 09:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz indirimi sonrası Türk lirasında görülen hızlı düşüş enflasyon beklentilerine revizyonlar gelmesine de neden oldu. JP Morgan Türkiye'ye yönelik 2021 yıl enflasyon beklentisini yüzde 16,7'den yüzde 19,9'a yükseltti.

JPMorgan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayında faizleri 100 baz puan daha düşüreceği tahmininde bulundu ve enflasyon tahminini sert şekilde yükseltti.

Bloomberg'in aktardığına göre, JPMorgan Ekonomisti Yarkın Cebeci müşterilere ilettiği notunda, "Önden yüklemeli bu tür bir gevşeme, enflasyonu hızlı şekilde düşürmenin bir politika önceliği olmadığını gösteriyor" dedi.

Cebeci, "Bu adımın fiyat baskılarını artıracağından endişe ediyoruz; bu yıl için enflasyon tahminimizi yüzde 19,9'a, 2022 için ise yüzde 16,4'e revize ediyoruz" dedi.

JPMorgan, daha önce enflasyonun 2021 sonunda yüzde 16,7 olmasını bekliyordu.

YÜZDE 15 FAİZ ÖNGÖRÜLDÜ

Goldman Sachs ve Barclays, TCMB'nin politika faizini yıl sonunda yüzde 15'e indirene kadar faiz indirimlerine devam edeceği, bundan sonra indirimlere ara vereceği tahmininde bulundu.

TCMB'nin politika faizini önce 50 baz puan düşürmesini ve iki tane 25 baz puanlık indirim yapmasını öngören Goldman Sachs, yüksek enflasyon göz önüne alındığında bunun bir hata olacağına dikkat çekti.

Goldman Sachs analistleri yayımladıkları raporda, "Türkiye ekonomisi için temel sorunun büyümeden ziyade yüksek ve artan enflasyon olduğunu düşünüyoruz. Bu olguyu ve enflasyonun resmi hedefin dört katı olduğunu göz önüne aldığımızda, birincil sorunun enflasyon olduğunu ve faizlerin artması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz" dedi.

BARCLAYS'İN DOLAR/TL TAHMİNİ 9,70

Barclays de TCMB'nin yüzde 15'te durmadan önce önden yüklemeli olarak indirimlere devam edeceğini, ancak bunun 18 Kasım'daki toplantıda tek seferde yapılacağını öngördü.

Barclays'den Ercan Ergüzel, "2022'ye baktığımızda, yukarı yönlü risklerle birlikte faizlerin yüzde 15'te sabit kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Barclays ayrıca Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.5 olacağını öngördü ve 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 9,70 olarak teyit etti.