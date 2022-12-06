SASA'dan sermaye tavanı artırımı hamlesi

06 Aralık 2022 Salı, 10:59

SASA'dan şimdi de kayıtlı sermaye tavanı artırımı hamlesi geldi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulunun bugün yapılan toplantısında, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 12 milyar TL artırılarak 3 milyar TL'den 15 milyar TL' ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2022-2026 yılları olarak güncellenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildiğini duyurdu.