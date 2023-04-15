Koza İpek Holding'e ait şirketler Hazine'ye geçti
Yargıtay, 2016'da TMSF'ye devredilen Koza İpek Holding'e ait şirketlerle ilgili temyiz başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, temyiz talebini reddederek şirketlerin Hazine'ye devrini onayladı.
Yargıtay, Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı. Yüksek Mahkemenin verdiği bu kararla Koza İpek Holding'e bağlı şirketler Hazine'ye geçti.
FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza İpek Holding bünyesindeki 22 şirket, 2016 yılında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği kararla TMSF'ye devredildi.
FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding'in yöneticisi Hamdi Akın İpek ile birlikte 20 sanık hakkında dava açıldı.
Sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" , "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan yargılanıyordu.
Şirketlerin devrine ilişkin temyiz başvurusuyla devam eden dava süreci Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin kararıyla hükme bağlandı.
Yüksek Mahkeme Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı.
Temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.
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