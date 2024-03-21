Kozmetik firması Oriflame'e dev ceza!

Rekabet Kurulu'nun Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı ve firmaya 4,4 milyon lira ceza kesildi.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:03
Kozmetik firması Oriflame'e dev ceza!
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Rekabet Kurulu'nun Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı ve ceza kesildi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek, internet satışlarını kısıtlamak ve müşteri kısıtlaması yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, tarafça sunulan internet satışlarının kısıtlanması ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından taahhüt, yeniden satış fiyatının tespiti iddiası bakımından ise uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verildi.

Kurul, firma tarafından sunulan taahhütleri, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul etti.

Uzlaşma sonucunda teşebbüse, yüzde 25 indirimle 4 milyon 405 bin 93 lira idari para cezası uygulandı


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