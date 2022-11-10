Kredi hacmi geçen hafta 21.6 milyar TL arttı

10 Kasım 2022 Perşembe, 15:43

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 6 milyar 696 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 423 milyar 417 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 994 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Kasım itibarıyla 6 milyar 291 milyon lira artışla 994 milyar 34 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 355 milyar 422 milyon lirası konut, 35 milyar 722 milyon lirası taşıt ve 602 milyar 889 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 407 milyon lira artarak 900 milyar 830 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,8 yükselişle 366 milyar 775 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 169 milyar 678 milyon lirası taksitli, 197 milyar 97 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 381 milyon lira azalarak 160 milyar 147 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 134 milyar 674 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 310 milyon lira artarak 1 trilyon 502 milyar 891 milyon lira oldu.