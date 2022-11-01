Yapı Kredi mobil banka sistemi çöktü

01 Kasım 2022 Salı, 11:32

Sabah saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulamasından işlem yapmak isteyenler, uygulamaya erişim sağlayamadı.

YAPI KREDİ MOBİL NEDEN AÇILMIYOR?

Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapılamıyor. DownDetector'e birçok rapor girilmesiyle beraber Yapı Kredi ekibi şu açıklamayı yaptı; "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçiçi olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz."

SORUN GİDERİLDİ

Öğle saatlerinden bankadan yapılan açıklamada sorunun giderildiği bilgisi paylaşıldı.