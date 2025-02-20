Honda Civic'te faizsiz kredi kampanyası! 42 bin TL indirim de cabası...

LPG İLE YAKIT EKONOMİSİ

Civic'in LPG'li versiyonunun yakıt ekonomisi de dikkati çekiyor. Standart olarak Honda SENSING'in aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile donatılan makyajlı Civic Elegance+ ECO modeline özel başlatılan kampanya kapsamında ayrıntılar belli oldu.