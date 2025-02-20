Honda Civic'te faizsiz kredi kampanyası! 42 bin TL indirim de cabası...

Honda Civic'te faizsiz kredi kampanyası! 42 bin TL indirim de cabası...

Honda, yenilenen sedan modellerinden Civic Elegance+ ECO versiyonu için özel kampanya başlattığını duyurdu. Kampanyanın ayrıntıları belli oldu.

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20 Şubat 2025 Perşembe, 13:54
Honda Civic'te faizsiz kredi kampanyası! 42 bin TL indirim de cabası...

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, marka yenilenen Civic Elegance+ ECO modeline sahip olmak isteyenlere şubat ayına özel avantajlı fırsatlar sunuyor.

Honda Civic'te faizsiz kredi kampanyası! 42 bin TL indirim de cabası...

Civic'in 1.5 litrelik VTEC Turbo LPG'li motora sahip Elegance+ ECO modelinde şubat ayına özel sıfır faizsiz kredi kampanyası başlıyor.

Honda Civic'te faizsiz kredi kampanyası! 42 bin TL indirim de cabası...

LPG İLE YAKIT EKONOMİSİ

Civic'in LPG'li versiyonunun yakıt ekonomisi de dikkati çekiyor. Standart olarak Honda SENSING'in aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile donatılan makyajlı Civic Elegance+ ECO modeline özel başlatılan kampanya kapsamında ayrıntılar belli oldu.

Honda Civic'te faizsiz kredi kampanyası! 42 bin TL indirim de cabası...

HONDA CIVIC KAMPANYASI

Honda Civic Elegance+ ECO modelinde tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden 42 bin lira indirim ve 300 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sunuluyor.

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