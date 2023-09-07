Kredi kartı kullanımına sınırlama geliyor!
OVP'nin ayrıntıları netleşmeye başlıyor. Programda açıklanan maddeler, enflasyonla mücadele için kredi kartına el atılacağını ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.
Programda, enflasyonla mücadele, sıkı para politikası ve dalgalı döviz kuru uygulamasının devam edeceğine dair hedefler ortaya koyuldu.
OVP'de önümüzdeki dönemde hayatımızı etkileyecek birçok madde yer aldı.
SINIRLANACAĞINA DAİR HEDEF KOYULDU
Bunlardan ilki enflasyonla mücadele kapsamında tüketim talebini kısmak için kredi kartı kullanımının sınırlanacağına dair hedef oldu.
Açıklanan Orta Vadeli Program'da "Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tu¨ketim talebini dengeleyecek s¸ekilde uluslararası standartlarda yeniden du¨zenlenecektir" denilerek bu alanda kullanımı sınırlayacak önlemler alınacağını ortaya koydu.
Bilindiği üzere, önceki dönemlerde kart kullanımını azaltmak için kredi kartı asgari ödeme ve kullanım limitleri artırılmış, taksit sayısı azaltılmıştı.
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