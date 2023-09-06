Son dakika... Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin ilk açıklama
Son dakika haberi... Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de programa ilişkin bir paylaşım geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OVP'ye (Orta Vadeli Program) ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm olduğunu belirtti.
"İSTİKRAR, YAPISAL DÖNÜŞÜM..."
Şimşek, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" dedi.
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