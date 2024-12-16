Kredi Kartı limitlerinde yeni düzenleme: Yeni yılda başlıyor!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:36

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:36

Yeni yılda kredi kartı limitlerine yönelik önemli bir düzenleme başlıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni uygulamaya göre kredi kartı limitleri artık yurttaşların aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olacak.

KREDI LİMİTİ POLİTİKASI DEĞİŞİYOR

Bu düzenleme, 2025-2027 Orta Vadeli Programı'nda da yer alıyor. Yeni uygulama ile bankalar, müşterilerinin kredi kartı limitlerini belirlerken, sadece gelir bilgilerini dikkate alacak. Dünya gazetesinin haberine göre mevcut sistemde bankalar daha yüksek limitler sunarak borçlanma riskini artırabiliyordu, bu da talep enflasyonunu körüklüyordu. Ancak yeni düzenleme bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeyi destekleyecek bir işbirliği yapacaklarını ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında ortak bir ekip kuracaklarını duyurdu. Bu ekip bankaların kredi kartı limitlerini daha uygun bir şekilde belirlemelerini sağlayacak.