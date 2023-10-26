Kredi kartlarına yeni düzenleme! Taksitli harcamalara sınırlama geliyor

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:22

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:13

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Programda enflasyon ve para politikası başlığında yeni tedbirlere yer verildi.

NTV'de yer alan habere göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek.

Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

KONUT ARZI ARTIRILACAK

Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak.

Depremin konut stokuna etkisini telafi için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek.

Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araç satışları için dijital kayıt sistemi kurulacak.

Kamuya taşıt alımında yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.

KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLECEK

Bu amaçla Togg ile yapılan protokol kapsamında alınan araçlar kamu kurumlarına tahsis edilecek.

25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmasını sağlayacak teşvikler geliştirilecek.