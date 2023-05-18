Kredi kartlarından nakit avans kaldırıldı mı? Kredi kartlarından nakit avan çekiliyor mu? Maaş hesabından nakit avans kalktı mı?
İkinci tura kalan seçim belirsizliği bankacılık sisteminde ilk olarak kredilere yansıdı. Kamu bankaları da dahil pek çok özel banka, konut, taşıt, ticari ve ihtiyaç kredileri taleplerinde başvuru sonuçlarını 29 Mayıs’a bıraktı. İhtiyaç kredilerinde faizler yüzde 3.5’lere çıktı. Yurttaşlar, bankaların kredi kartına nakit avans verme işleminin kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. Peki, Kredi kartlarından nakit avans kaldırıldı mı? Kredi kartlarından nakit avan çekiliyor mu? Maaş hesabından nakit avans kalktı mı?
Maaş hesabından nakit avans kalktı mı? Kredi kartlarından nakit avans kaldırıldı mı? Kredi kartından nakit avans kalktı mı? sorularına yanıt aranıyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin ilk turda sadece parlamento kısmının tamamlanması fakat cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması piyasalarda belirsizliği tetikledi. Peki, Kredi kartlarından nakit avans kaldırıldı mı? Kredi kartlarından nakit avan çekiliyor mu? Maaş hesabından nakit avans kalktı mı? İşte ayrıntılar...
KREDİ KARTLARINDAN NAKİT AVANS KALDIRILDI MI?
Bankacılık kaynakları Merkez Bankası menkul kıymet zorunluluğu kararı sonrası çoğu bankanın kredi kartından nakit avansı kapattığını duyurdu. Bankalar belirli bir süre boyunca kredi kartlarına nakit avans vermeyecek.
Dünya gazetesi Hamide Hangül’ün haberine göre bankacılık kaynakları “Tüketiciler bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. Kredi kartından nakit avans çekiyordu. 1,36 faiz oranıyla. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı” dedi.
MAAŞ HESABINDAN NAKİT AVANS ÇEKME İŞLEMİ KALDIRILDI MI?
Maaş hesabından nakit avans kaldırıldı. Nakit avans hesapları 28 bin lira olan bir vatandaş için bu tutar 3 bin liraya kadar indirildi.
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