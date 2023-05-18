Merkez Bankası’ndan liralaşma vurgusu

Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:24

Güncelleme: 18.05.2023 - 12:24

Merkez Bankası (TCMB), 2023’ün ilk Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı.



TCMB Finansal İstikrar Raporu’nda “İhtiyaç kredilerinin, faiz oranlarına göre menkul kıymet tesisi uygulamasına dahil edilmesi sonrasında ihtiyaç kredisi büyümesinin yavaşlamaya başladığı görülmektedir” denildi.

Raporda öne çıkan detaylar ise şöyle:

“Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla atılan adımlar sonucunda TL ticari kredi faiz oranları belirgin biçimde politika faizine yakınsamıştır”

"YP kredi kullanan firmaların sayısındaki azalma eğilimi sürerken, firmaların YP borçluluğunu ihracat gelirleri ile karşılanma oranları artmaktadır”

“Türkiye’de emsal ülkelere göre oldukça düşük olan hanehalkı borçluluğundaki gerileme eğilimi devam etmektedir. Hanehalkı finansal borçlarının büyük çoğunluğunun, gelir oynaklığı düşük ücretli kesime ait olması, bankacılık sistemi üzerinde hanehalkı kaynaklı kredi riskini azaltan bir unsur olarak öne çıkmaktadır”