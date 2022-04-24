Kredi Kayıt Bürosu alacağını garantilemek isteyenlerin önemli başvuru adresi oldu

24 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Türkiye’de, özellikle AKP iktidarının yanlış politikaları nedeniyle 2018’den bu yana yaşanan, Covid-19 salgını ve en son Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da şiddetlenen ekonomik kriz, hem birey hem şirketlerin ticari ilişkilerde adım atarken daha temkinli hareket etmesine neden oluyor. Bankalar kredi verirken bireyler ve ticaretle uğraşanlar çek kabul ederken artık daha dikkatli.

Bu durumu riskli finansal işlemleri takip etmesi ve uyarı sistemi oluşturması için kurulan Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) yıllık verilerinde de görmek mümkün. Finans piyasalarının dijitalleşmesi de KKB’nin sunduğu hizmetlerden yararlanmayı etkilese de 2021 yılıyla ilgili sonuçlar önemli detaylar ortaya koydu:

Geçen yıl “bireysel büro sorgulama sayısı” 2020’ye kıyasla yüzde 15.2 artışla 727 milyon adet oldu. Temelde ticari kredilerle ilgili bilgiler içeren “kurumsal büro sorgulama sayısı” da yüzde 21.9 artışla 89 milyona çıktı. Bu sayılar 2018 yılında sırasıyla 488 milyon ve 40 milyondu.

KREDİ KARTI LİMİTİ