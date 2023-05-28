Kredi Kayıt Bürosu'na rapor başvuruları hızla artıyor: Ekonomide 'sorgusuz' işlem yapılamaz oldu!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 03:00

KKB’nin 2022 yılı faaliyet raporuna göre örneğin tüketicilerin özellikle kredi gibi borçlarla ilgili ödeme alışkanlıklarını geçmiş verilerle ortaya koyan “bireysel kredi notu”ndan geçen yıl 2021 yılına kıyasla yüzde 44.6 artışla 888 milyon adet üretildi.

Yine bir kişinin aynı gün içerisinde banka ve finans kurumlarından kredibilitesinin üzerinde kredi kullanmasının önüne geçilmesi amacıyla kullanılan “kredi anlık paylaşım servisi” sorgusu yüzde 99.4 artışla 673 milyon adede ulaştı. “Bireysel büro sorgulama sayısı” da yüzde 41.7 artışla 1 milyar 30 milyon adede yükseldi. İlk defa kredi kartı kullanmaya başlayan bir müşterinin, tüm bankalardan sahip olabileceği kartların toplam limiti için kullanılan “limit kontrol sistemi sorgulama sayısı” yüzde 63.8 artışla 521 milyon adet oldu.

Ayrıca temelde ticari kredilerle ilgili bilgiler içeren “kurumsal büro sorgulama sayısı” yüzde 52.8 artışla 136 milyon adet, “IBAN doğrulama” sisteminin kullanımı yüzde 46.4 artışla 321 milyon adet, “Gelir İdaresi Başkanlığı künye sorgusu” sayısı yüzde 81.4 artışla 236 milyon adet oldu.

70.4 MİLYON ADET

Bunların yanında reel sektördeki firmaların finansal anlamda birbirlerini tanımasına ve risklerini yönetmesine hizmet eden Findeks uygulaması da çok hareketli. Bu kapsamda 5.9 milyonu bireysel olmak üzere 6.3 milyon üyesi olan sistem üzerinden alınan risk raporu sayısı 59 milyon adet, çek raporu sayısı 2 milyon adet, karekodlu çek raporu sayısı 9 milyon adet oldu. Toplam sorgulama sayısı ise 70.4 milyona adede çıktı.