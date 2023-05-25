UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'a ekonomik getirisi hesaplandı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 14:42

Güncelleme: 25.05.2023 - 15:19

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında final karşılaşması, 10 Haziran Cumartesi günü, İtalya ekibi Inter ile İngiltere temsilcisi Manchester City arasında İstanbul’da oynanacak.

Final maçının Türkiye’ye ekonomik açıdan katkısı hesaplandı.Yapılan hesaplamalar, taraftarların ev sahibi şehirlerde ortalama 3 gece konakladığını ve kişi başı toplam ortalama 855 Euro kartlı harcama gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

YÜZDE 54 ARTIŞ

Araştırmada, turistlerin ev sahibi şehirlerdeki kartlı harcama tutarında, bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 54, bir sonraki hafta sonuna kıyasla yüzde 41 artış gözlendiğine yer verildi.

Ortalama olarak finaller, ev sahibi şehirlerde turistlerin kartlı harcamalarını ortalama yüzde 48 artırıyor. Turistlerin en fazla harcama yaptığı sektörlerin başında ise konaklama, yemek, giyim ve sağlık sektörleri geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahibi İstanbul'a ekonomik getirisinin toplam 75 milyon euro olması bekleniyor.