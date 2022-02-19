Kredi risk oranı arttı

19 Şubat 2022 Cumartesi, 12:55

TBB, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgilerini içeren ve 6 aylık periyotlarla düzenlenen raporu açıkladı.

Aralık 2021 dönemi itibariyle 19 banka verisi derlenerek oluşturulan rapora göre, proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Aralık 2021 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 oranında artarak 804 milyar TL’ye yükseldi. Bunun 737 milyar TL’si nakdi, 66 milyar TL’si gayrinakdi kredilerden oluştu.

DOLAR BAZINDA GERİLEME OLDU

Toplam taahhüt miktarı 605 milyar TL’den (70 milyar dolar) 992 milyar TL’ye (60 milyar dolar) yükseldi. Söz konusu tutar, dolar bazında yüzde 14 geriledi.

EN YÜKSEK PAY ENERJİ SEKTÖRÜNE AİT

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin yüzde 41’i enerji, yüzde 35’i altyapı, yüzde 11’i gayrimenkul sektörüne ait. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı ize yüzde 13 oldu.

Enerji sektöründe risk bakiyesi yüzde 18 gerileyerek 30 milyar dolardan, 25 milyar dolara düştü. Aynı dönem itibariyle dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe yüzde 13, altyapıda yüzde 6, diğer sektörlerde ise yüzde 20 geriledi.