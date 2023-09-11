Kredilere yeni düzenleme mi geliyor? En düşük emekli maaşında son durum ne ? Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:37

Güncelleme: 11.09.2023 - 13:46

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV Özel yayınında Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

OVP’de birinci önceliğin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız” dedi.

Şimşek’in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“Dünya geneline baktığımızda büyümenin düşük seyrettiği bir dönemdeyiz. Pandemi sonrası enflasyon yükselişe geçti. Merkez Bankaları gecikmeli de olsa buna tepki gösterdiler. Şu anda küresel finansal koşulları dünya genelinde sıkışık. Küresel ticarette daralma var, korumacılık var. Küresel arka plan bizim gibi ülkelere fon akışı anlamında çok destekleyici değil. Ancak hikayesi olan gelişmekte olan ülkeler için önümüzdeki dönemde olumlu yansımalar olacak Türkiye bu ülkelerden biri.

'HEDEFİMİZ ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜREBİLMEK'

Enflasyonu tekrar makul ve tek haneli seviyelere getirecek bir program. Geçiş döneminden sonra çok daha güçlü şekilde bunun sonuçlarını göreceğiz. Birincil önceliğimiz fiyat istikrarıdır. 3 yılın sonunda hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürebilmek. Geçmişte başardık yine başaracağız. Enflasyonda düşüş mali disiplinle birlikte gerçekleşecek.

Şunu net bir şekilde söyleyeyim; Türkiye rekabet gücünü artıracaksa verimlilik artışı için reform yapmamız lazım. Üretken alanlara yatırım yaparken, kaynakları daha verimli nasıl kullanabiliriz. Bunun için güçlü reformlar yapacağız. Hangi reformu hangi çeyrekler itibarıyla yapacağımızı ortaya koyduk. Yapısal reformları çok önemsiyorum. Çünkü gerçek anlamda kazanımlarımızı kalıcı haline getirecek şey yapısal reformdur.

Eleştiriler bizim için kıymetli, yol gösterici. Özellikle yapıcı eleştirileri çok kıymetli buluyorum. Enflasyon tahminlerinde ortaya çıkan değişiklik bizim resmi anlamımızla ortaya çıkan değişimlerdir. (OVP) mümkün olduğunca gerçekçi rakamları ortaya koyduk.

'UZUN SÜRE KUR TUTULDU'

Uzun süre kur tutuldu. Biz kuru serbest bıraktık. Hem rasyonel politikalardan bahsedeceksiniz hem de kuru tutacaksınız. Bu olmaz. Kur bırakılınca enflasyon geçişi yüksek seyretti. Çok ciddi ücret artışları oldu. Bunun da enflasyona etkisi oldu. Zayıf kur yüksek enflasyon dönemi geride kalacak.

Verginin tabana yayılması için vergi reformları yapacağız.

KREDİ KARTI VE KREDİLERE DÜZENLEME

1 Eylül itibariyle, yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmıştı. Enflasyonun iki katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız.

Miktarsal sıkılaştırma denilen bir konsept var. Orada ilk adımı attık. KKM’de karşılık yoktu, karşılık getirdik.

Daha önemli konular var. Taşıt kredilerinde biz, çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz.

Birinci konutu kredilendirme konusunda değişikliğe gitmeyeceğiz ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerindeki yerlere ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğız. Krediyi bu alanda ciddi bir şekilde sınırlayacağız.

BAE’DEN PARA GİRİŞİ NE ZAMAN?

Programa kaynak arayışında ve Türkiye’ye yatırım arayışına girdiğimizde önce dost ülkeleri ziyaret ettik. Birleşik Arap Emirlikleri büyük bir teveccüh gösterdi ve 51 milyar dolara yakın bir program açıkladı.

Bu programın önemli bir bileşeni deprem yaralarının sarılmasına yönelik, 8,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gündemde. Ben inanıyorum ki bu sene sonundan önce 8,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleşecek.

İhracatın finansmanı için de 3 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacağız.

Toplamda 11,5 milyar dolarlık tahvil ihracı, muhtemelen bu sene içerisinde sonuçlanır.

'BENİM BİLDİĞİM KADARIYLA ÖYLE BİR ŞEY YOK'

Kur korumalıdan her gün dönüşler var. Biz onlara dövizi arz etmek zorundayız. O anlamda talepleri karşılıyoruz. Onu bir müdahale olarak algılayacaksanız, Merkez Bankası, KKM’den dönüşlerde döviz talebini karşılıyor.

Onun ötesinde, belirli bir seviye hedefleyip, korumak için, rezerv harcamayı soruyorsanız, benim bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME

Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük maaş alan emeklilerimizin durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor.

'ENFLASYON YÜKSEKKEN OYNAKLIĞI ARTIYOR'

Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ama önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın, alın gücünü artırmanın tek yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir. Olmazsa olmaz ön koşul fiyat istikrarıdır.

Çalışanlarımızın alım gücünü nasıl koruruz? Enflasyonu düşürerek koruruz. Enflasyon yüksekken oynaklığı artıyor, tahmini zorlaşıyor. Firmaların planlaması da zorlaşıyor. Enflasyonla mücadele topyekün destek verilmesi gereken bir programdır.

Önümüzdeki dönemde sabırla bu programı uygulamamız lazım. Bunun için bir takım maliyetler olacak. Kolay olamayacak."