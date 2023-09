Son dakika: Mehmet Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 35 milyar dolarlık finansman desteğine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, "Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Mehmet Şimşek'in açıklamalarının tamamı:

"Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz. Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor."

The World Bank's decision to significantly increase its exposure to Türkiye is a further endorsement of our medium-term economic program. The Bank plans to more than double its funding for Türkiye's public and private sector to $35 billion over the next three years. We appreciate…