Kripto para borsasına 196 milyon dolarlık vurgun
Kripto para borsası BitMart'ın siber saldırıya uğradığı ve 196 milyon dolar değerinde varlığın çalındığı belirtildi. BitMart CEO’su Xia, askıya alınan para çekme işlemlerinin yarından itibaren başlayacağını ve zararların karşılanacağını açıkladı.
Kripto para borsası BitMart'ın hack’lendiği ve 196 milyon dolar değerinde varlığın çalındığını belirtildi.
Blockchain güvenlik ve veri analitiği şirketi Peckshield'ın BitMart'tan “Bitmart Hacker” isimli bir adrese milyonlarca dolarlık transferleri fark etmesiyle ortaya çıktı.
Peckshield, Ethereum blok zincirinden yaklaşık 100 milyon dolar ve BSC ağı üzerinden yaklaşık 96 milyon dolarlık transfer gerçekleştirildiğini açıkladı.
Dünya gazetesinin haberine göre, Hackerlar'ın Binance Coin, Safemoon ve Shiba Inu dahil olmak üzere 20'den fazla kripto varlık ile işlem gerçekleştirdiği ifade edildi.
ZARARLAR AÇIKLANDI
Borsanın kurucusu ve CEO’su Sheldon Xia, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, siber saldıya ilişkin ilk güvenlik kontrollerinin tamamlandığını ve iki sıcak cüzdandaki güvenlik ihlalinin özel bir anahtar nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.
Xia, olaydan etkilenen kullanıcıların zararlarının şirket tarafından karşılanacağını açıkladı. Sheldon Xia, para çekme işlemlerinin ise 7 Aralık itibarıyla kademeli olarak başlatılacağını ifade etti.
Borsanın kurucusu dün ETH ve BSC sıcak cüzdanlarının büyük ölçekli bir saldırıya maruz kaldığını ve 150 milyon dolarlık varlık çalındığını açıklamıştı.
Xia, etkilenen ETH ve BSC sıcak cüzdanlarının, BitMart'taki varlıkların küçük bir yüzdesine karşılık geldiğini de belirtmişti.
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