Kripto para ile ilgili yasal düzenleme çalışmaları bugün başlıyor
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Kripto para' ile ilgili yasal düzenleme için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto parayla ilgili yasal düzenlemenin alt yapısının detaylarını masaya yatıracaklarını duyurdu.
Çalışmaların bugün başlayacağını bildiren Elitaş, kriptonun önde gelen isimlerini de yarın Meclis'te ağırlayacaklarını söyledi.
KRİPTO PARA NEDİR?
Kripto para/kripto-para, kripto, veya coin, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz’dir.
KRİPTO PARA YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada yasanın hazır olduğunu belirterek, "Gecikmeden Meclis'e taşıyarak bu konuda adım atacağız" demişti.
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