Kripto para piyasalarda son durum: Yılbaşından bu yana yüzde 100’ü aştı!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:59

Güncelleme: 06.11.2023 - 13:01

Makro gündem açısından yoğun bir haftayı geride bıraktık. Fed kararı, Powell’ın para politikası mesajları ve tarım dışı istihdam rakamlarını aldığımız bir haftaydı. Tarım dışı istihdam ve PMI verileri sonrası makro ekonomik zayıflığın devam etmesi FED faiz artırım döngüsünün sonuna geldiğimizin öncü göstergeleri oldu. Bu sebeple hisse senedi piyasasında kısa süreli bir ralli görülürken, kripto para piyasaları da nispeten bu olumlu havadan faydalandı. Bitcoin 35.000 dolar kıyısından yeni haftaya başladı. Şu an sabah saatlerinde 34.900 dolardan alıcı buluyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YÜZDE 4,5’LİK BİR YÜKSELİŞ KAYDETTİ

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak'ın aktardığına göre, Haftayı yüzde 1 civarı yükselişle kapatan Bitcoin hafta sonu tekrar 35.000 doların üstüne çıksa da kalıcılık sağlayamadı ve hemen bu bölgenin altında işlem görüyor. Ethereum ise Bitcoin’in son iki haftada görece daha yüksek bir performans göstermesinin ardından yüzde 5,5’luk yükseliş ile geçtiğimiz hafta aradaki farkı bir miktar kapattı. Toplam değeri 1,3 trilyon doları aşan kripto para piyasası geçtiğimiz hafta yüzde 4,5’lik bir yükseliş kaydetti.

Yeni haftada makro gündem nispeten sığı olsa da Fed başkanı Powell’ın, çarşamba ve perşembe günlerinde konuşmaları takip edilecek. Kripto para piyasası ise gözünü daha çok perşembe günü yapılacak olan SEC ve Ripple toplantısına çevirecek. Bilindiği üzere son dönemde Ripple şirketi SEC ile olan davasında ilerleme kaydetti ve mahkeme Ripple lehine kararlar almaya artık daha yakın.

Bu gelişmelerle kripto para piyasasında olumlu görünüm devam ederken CAKE, SNT, SUSHI, EGLD ve NEO geçtiğimiz hafta yüzde 40 ila yüzde 80 arasında yatırımcısına kazandırarak haftanın en çok gelişim gösteren kripto paraları olmayı başardılar.