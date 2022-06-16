Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (16 Haziran 2022)
Fed'in sıkılaşma döngüsünü fiyatlayan kripto varlık piyasaları Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelen rahatlatıcı açıklamaların ardından nefes aldı
Fed Başkanı Jerome Powell'ın küresel piyasaları rahatlatan açıklamaları kripto varlık piyasalarında da ralli getirdi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, bu hafta 20 bin dolar sınırına kadar gerileyen Bitcoin, Fed kararının ardından 23 bin eşiğini test etti. Ether, Cardano ve Dogecoin'de de yukarı yönlü hareket görüldü.
GÜVEN ARTTI
Powell'ın özellikle süper hacimli faiz artışlarını dışlayan açıklamaları kripto varlık piyasalarına güven verdi.
Fed yetkilileri faizlerin aralık ayına kadar yüzde 3,4, 2023 sonuna kadar da yüzde 3,8’e yükseleceğini tahmin etti. Mart ayındaki tahminler sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 2,8 seviyesindeydi. Powell’ın “Bugünkü 75 baz puanlık faiz artışı alışılmadık şekilde büyük bir adım ve bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” demesi çok daha büyük faiz artırımları ihtimalini masadan kaldırarak piyasaları destekledi. ABD’de Borsa ve tahviller açıklama sonrası değer kazandı.
Barclays ekonomistleri Fed’in gelecek ay sadece 50 baz puan faiz artıracağını öngördü.
Piyasa uzmanları Powell'ın açıklamalarının beklenenden daha az şahin olduğuna vurgu yaptı.
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