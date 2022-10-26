Yatırımcı tekrar kripto paraya yöneliyor: Bitcoin kritik seviyenin üzerine tırmandı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:59

Riskli varlık olarak görülmeye başlanan Bitcoin, tekrar yatırımcının güvenli limanı olmaya başladı. Bank of America’ya (BofA) göre, Bitcoin'in diğer emtialarla bağlantılı hareketleri, yatırımcıların kripto parayı bir riskli varlık olarak alıp satmasının ardından tekrar güvenli liman olarak görmeye başladığına işaret ediyor. Bitcoin günlük yüzde 4 yükseliş kaydederken Ethereum ise yüzde 10 değer kazandı.

ABD'de gelen son ekonomik verilerin resesyon beklentisini yükseltmesiyle Fed'in faiz artırımlarında frene basma ihtimali de fiyatlanmaya başladı. Artan risk iştahı kripto paraların toplam piyasa değerinin 24 saatte 45 milyar dolar artmasına yol açtı

20 BİN DOLARIN ÜZERİNE TIRMANDI

En büyük kripto para Bitcoin, altınla 40 günlük korelasyonu Ağustos ortasında sıfır seviyesinden 0,50’ye yükseldi. Fed'in aralık itibarıyla faiz artırımlarında frene basabileceği görüşü yatırımcının risk iştahını artırdı, Bitcoin 19 günün ardından yeniden 20.000 doların üzerine tırmandı. Akşam saatlerinde 20.300 doların üzerini gören Bitcoin bu sabah 20 bin 150 dolara gerilese de günlük yükselişi yüzde 4.3 oldu.