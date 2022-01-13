Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin'e enflasyon dopingi

13 Ocak 2022 Perşembe, 11:09

ABD'nin son enflasyon verisi yatırımcıların beklentisinden iyi çıktı. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 7 oldu ve 40 yıllık rekor kırıldı. Ancak piyasalar enflasyonun daha yüksek gelmesini bekliyordu.

ABD enflasyon verilerinin ardından kripto para piyasası yüzde 3.3 değer kazanarak 2 trilyon 196 milyar dolara geldi.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin ise aynı süre zarfında piyasaların altında da olsa yükselmeye devam etti. BTC'nin fiyatı yüzde 2.2 artışla 43 bin 782 dolar olurken piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.72'ye geriledi.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

Ethereum ise yüzde 3.3 değeer kazandı. ETH'nin fiyatı 3 bin 347 dolara çıktı.

RİPPLE NE KADAR?

Ripple da yükselen para birimleri arasına girdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3.5 artarak 79 centi aştı.

Dogecoin NE KADAR?

Dogecoin ise yatırımcısını güldürdü. Fiyatı yüzde 13.3 artaran DOGE, 17 centin üzerini gördü. DOGE ayrıca piyasa değeri bakımından en büyük kriptolar sıralamasında da bir basamak yükselerek 11. sıraya geldi.