Ünlü banka dolar tahminini açıklayıp, seçimi işaret etti

13 Ocak 2022 Perşembe, 10:25

Unicredit, Orta ve Doğu Avrupa bölgesine ilişkin çeyreklik değerlendirme raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

Banka, Türkiye’nin 2022 yılında yüzde 4,7 büyümesini beklerken Türk lirasındaki değer kaybının 2022 yılında da süreceğini ve yıl sonunda enflasyonun yüzde 37 civarında olacağını öngördü.

İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR

Siyasi baskılar devam ettiği takdirde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022’de faizleri indirmeye devam edeceğini belirten Unicredit, kurdaki hızlı değer kaybının finansal istikrarı tehdit edebileceğini belirtti.

FAİZ TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın 2022 yılında faizleri yüzde 12 seviyesinde tutmasını bekleyen banka, 2023 yıl sonunda TCMB politika faizinin yüzde 23 seviyesinde olacağını düşünüyor.

DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Unicredit, Dolar/TL ’nin 2022 sonunda 18 seviyesine yeniden ulaşacağını öngörürken, enflasyonun 2022’nin büyük bir kısmında yüzde 50’nin üzerinde kalmaya devam edeceğini yıl sonunda ise gerileyerek yüzde 37’ye düşeceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

SEÇİM SONUÇLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

“Seçimleri muhalefetin kazanması halinde daha ortodoks bir para politikası izleneceğini düşünüyoruz” diyen banka, bunun Türk lirasının değerini ve sermaye girişlerini artıracağını öngördüklerini belirtti.

Bankanın 2023 kur ve enflasyon tahminleri de seçimlerle ilgili bu beklentilere paralel şekillendi. Unicredit 2023 yıl sonunda dolar kurunun 18’den 13,50 seviyesine düşmesini beklerken, enflasyonun da yüzde 37’den yüzde 18,7’ye gerileyeceğini öngörüyor.