Kripto piyasası toparlanıyor: Bitcoin ne kadar oldu? (18 Temmuz 2022)
Bitcoin haftalar süren düşüş trendinin ardından yükselişe geçerek 22 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Geçtiğimiz hafta boyu 19-20 bin dolar bandında hareket eden Bitcoin bugünkü hareketiyle birlikte üst üste beşinci gününde yükselmiş oldu. Bununla birlikte Ethereum, Cordano, Solana gibi önde gelen kripto paralar da haftaya güçlü başladı.
RİSKLER PİYASAYI SARSMIŞTI
Sözcü'de yer alan habere göre, önceki haftalarda ABD enflasyonunun yüksek seyretmesi nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın para politikasındaki sıkılaştırmaya ivme kazandıracağı beklentileri resesyon endişelerini artırarak riskli varlıkları olumsuz etkilemişti.
Ancak piyasada geçen hafta yüksek enflasyon verisi sonrası Fed’in bu ayki para politikası toplantısında 100 baz puan faiz artışına gideceğine dair beklentiler yeniden 75 baz puana indi.
Bu gelişme piyasaları bir miktar rahatlatırken Bitcoin ve Ethereum'un başı çektiği kripto paralardaki yükselişLe birlikte piyasa toplam değeri yeniden 1 trilyon dolara yaklaştı.
Böylece lider kripto para Bitcoin haftanın ilk gününde yüzde 4’ün üstünde değer kazanarak 22 bin 200 dolar seviyelerinde işlem gördü.
Ethereum yüzde 10’un üzerinde günlük değerlenmeyle 1500 dolar bandına gelirken Cardano yüzde 9,4 yükselişle 0,50 dolara, Solana yüzde 6 yükselişle 42 dolara çıktı. Dogecoin ise yüzde 4,5 yükselişle 0,06 dolardan işlem gördü.
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