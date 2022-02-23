Kripto para uzmanı uyardı: 'Kredi çekerek, araba ve ev satarak kripto para yatırımı olmaz'
Kripto para uzmanı Hamza Özkan Cıbır, kripto paraya ilk defa yatırım yapacakları uyardı. “Yatırımcı ilk defa giriyorsa, kendisini üzmeyecek bir rakam ile girmesi lazım.” diyen Cıbır, “Yatırımcı bir coin ile ilgili haber gördüğünde hemen almamalı, bunu araştırmalı, başka kaynaklardan da mutlaka teyit ederek buna göre hareket etmeli” şeklinde konuştu.
Yakın dönemde Bitcoin’deki sert düşüşü değerlendiren kripto para uzmanı Hamza Özkan Cıbır, “Bitcoin’deki son sert düşüşü aslında hiç beklemiyorduk. Biraz aşağı inebilirdi, ama bu kadarını kimse beklemiyordu. Geçmiş dönemdeki sert düşüşlere baktığımızda bir sebebe bağlı olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Örneğin bir ülkenin yasaklaması ya da FED, SEC gibi kuruluşların faiz kararları, ancak bu kez bu olasılıklar hiç devreye girmedi. Son 3 yıldan beri cripto para sektörüne büyük oyuncular girdi. Daha öncesinde kurumsallar yoktu. Büyük oyuncular, kurumsal firmalar diğer tabir ile ‘balinalar’ piyasada silkeleme yaparak, panik oluşturup dipten alım yaptılar. Tabi ki sadece bu da değil. Büyük borsalarda kaldıraçlı işlemlerde botların işlem yapması bir tarafa, bundan sonra ne olur derseniz? Büyük oyuncular alttan yeterince toplama yaptı ve artık karlı satış için yükselişe geçecektir. Bir de 60 bin bandından alan büyük yatırımcılar söz konusu, bunlar zararına satmayacakları için mutlaka yükseliş hamlesine geçeceklerdir” dedi.
ÇOK FAZLA DALGALI GRAFİĞİ OLAN COİNLER KESİNLİKLE ÇOK BÜYÜK RİSK TAŞIMAKTADIR.
Kripto para borsasına yatırımcıları riskler konusunda uyaran Cıbır, “Kripto para yatırımı yaparken kesinlikle kredi çekilip, ev - araba satılıp ya da elinizdeki son parayı yatırıp bu işlere girilmez. Yatırımcı ilk defa giriyorsa, kendisini üzmeyecek bir rakam ile girmesi lazım. Örneğin toplamda 100 lirası varsa bunun 10 lirası ile girebilir. Ayrıca bu konuda güvenilir bir uzmandan destek almak ya da konu ile alakalı ayrıntıları içeren eğitim videolarını izlemek gerekir. İlk yatırım kesinlikle marjin dediğimiz coinler olmalı, çünkü bu coinler yıllardır piyasada olduğundan dünyada kabul görmüş olanlardır, kısa vadede düşse bile uzun vadede kazandırır. Çok fazla dalgalı grafiği olan coinler kesinlikle çok büyük risk taşımaktadır”
KRİPTO PARA PİYASALARINDA KAYBETMEMEK İÇİN DİKKAT EDİLECEKLER…
Kripto para borsasında yatırımcıların para kaybetmemesi için mutlaka sabırlı ve soğukkanlı olmaları gerektiğinin altını çizen kripto para uzmanı Özkan Cıbır, "Kaybetmemek için aldığımız coine stoplos koymak önemli. Bu ne anlama geliyor? 100 liraya bir coin aldınız varsayalım yükseleceğini bekliyorsunuz, terse bir hareket olursa yüzde 30 düştüğünde otomatik sat dersiniz ve bu kadar zararla çıkarsınız. Ayrıca önemli bir noktaya da değinmek gerekirse; yatırımcı bir coin ile ilgili haber gördüğünde hemen almamalı, bunu araştırmalı, başka kaynaklardan da mutlaka teyit ederek buna göre hareket etmeli. Ayrıca dalgalanma dönemlerinde de eğer yatırımcının, yatırdığı para kısa sürede gerekli değilse hiç bir şey yapmadan beklemek lazım, özellikle marjin coinler ne kadar düşerse düşsün tekrar yükselecektir. Buna biz bazen düzeltme deriz" dedi.
KRİPTO BORSASINDA GÜVENİLİR KURUMLARI DİĞERİNDEN AYIRT EDEBİLMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kripto borsasında güvenilir kurumları diğerinden ayırt edebilmek için dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Özkan Cıbır, güvenilir kripto borsası özelliklerini şöyle sıraladı:
Borsalarda olan coin adetine bakmalı
Borsadaki hacme bakmalı
Bankalar ile çalışıp çalışmadığına bakmalı
Sahipleri kim, yönetimde kimler var, açık ve belli olmalı
Basındaki haberlere bakmalı
Teknolojisine bakılmalı
Test edilmeli, ufak bir rakam ile işlem hızına bakılmalı
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