Kripto para yasası başka bahara kaldı

05 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Kimilerine göre yeni balon ya da dolandırıcılık, kimilerine göre ise geleceğin para birimi olacağı söylenen kripto para konusu, son birkaç yıldır ekonomik hayatımızı doğrudan etkileyen unsurlardan biri oldu. Yaygın olarak yatırım odaklı kripto para kullanımı olsa da her geçen gün büyüyen bir sektör olarak karşımıza çıkıyor.

Yatırımcıyı korumak ve kripto para piyasasını dengeli hale getirmek için tüm dünyada çok ciddi tartışmalar sürüyor. Kripto para konusu aşırı yeni ve tanımsız olduğu için regülasyon oluşturucular, hukuk teorisyenleri ve dünya merkez bankalarının kafası doğal olarak bir hayli karışık.

Genel beklenti önümüzdeki dönemde dünyanın birçok ülkesinde konuyla ilgili yasaların çıkacağı yönünde. Tabii merkeziyetsiz olarak tanımlanan kripto paranın yasaya tabi olması gerçek bir çelişki olarak karşımıza çıkacak gibi.

SEÇİM SONRASINA BIRAKILDI

Türkiye’de de sektör oyuncuları ve yasa koyucuların durumu da dünya genelinden farksız değil. Tüm taraflar düzenleyici bir yasanın çıkması yönünde hemfikir. Özellikle sektörün ticari tarafı güvenilir kılınabilmek ve piyasayı daha büyütebilmek için mevzuatın oluşmasını arzu ediyor. Hükümet ve ilgili kurumlarda da benzer yaklaşım vardı ve birkaç ay önce hükümet kaynakları tarafından bir taslak metin sızdırıldı. Sızdırılan metin sektörün neredeyse tamamı tarafından olumsuz eleştirilere maruz kaldı.

Kamuoyundaki olumsuz görüşlerin ardından BTK ve Merkez Bankası kaynaklarından edindiğimiz bilgiler taslağın ilgililerle paylaşıldığı ve görüş alınmaya başlandığı, görüşler ve sürecin dünyadaki kripto para gelişmeleri ışığında değerlendirileceği şeklinde. TBMM tarafındaki kaynaklarımız ise taslağın geri çekildiğini, TBMM mekaniği içinde yasanın önümüzdeki yasama yılından önce gündeme getirilmesinin mümkün olmayacağını belirtiyor. Ankara’dan edindiğimiz genel izlenim ise yasanın çıkmasının tamamen ertelendiği ve seçim sonrasına bırakılacağı yönünde.

1 MİLYAR DOLARLIK GÜVENLİ FON

Dünyanın önde gelen blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcılarından Binance, yatırımcı güvenliğini sağlayan “Güvenli Varlık Fonu” ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Binance TR’yi de kapsayan ve kullanıcı fonları ile kripto endüstrisinin güvenliğini sağlayan fon 1 milyar dolar değere ulaştı. Binance’den yapılan açıklamada, tüm merkezi borsaların sigorta fonu ve cüzdan adreslerini yayımlaması gerektiğinin altı çizilerek “Kripto para ekosistemi için faydalı olacak bu uygulama ile yasal düzenleyiciler ve önemli paydaşlar için güven, dürüstlük ve şeffaflığın korunması sağlanacak” denildi.

WOO NETWORK TÜRKİYE’DE

Tayvan merkezli kripto para borsası WOO Network, Türkiye faaliyetlerine başladı. Avalanche, Polygon, Crypto.com, Binance gibi global partnerlikleri bulunan WOO Network, aynı zamanda WOO Token kripto parasının da üreticisi olarak biliniyor. Bitcoin, Ethereum, Avalanche, WOO Token, Doge ve 1inch başta olmak üzere 90 farklı kripto parada işlem imkânı sunan WOO X, yatırımcılara Türkiye’deki şirketi üzerinden Türkçe hizmet veriyor. Coinmarketcap verilerine göre en güvenilir ilk 50 kripto para borsasından biri olarak işlem hizmeti sağlıyor. WOO X, WOO TRADE, WOOFi ve WOO Token gibi birçok farklı kripto para projesine imza atan WOO Network, Türkiye’yi 2022 yatırımlarında öncü olarak belirledi.

ÖN SATIŞ TALEPLERİ BAŞLADI

Blok zincir ekosistemi geliştiren Paribu, üzerinde akıllı kontratlar, merkeziyetsiz finans platformları, NFT marketler, merkeziyetsiz oyunlar ve daha pek c¸ok uygulamanın geliştirilebileceği ParibuNet’in “yerel coin”i PRB’nin ön satış taleplerini kabul etmeye başladı. ParibuNet; Ethereum, Avalanche, Solana, Algorand, EOS gibi üzerinde uygulamalar geliştirilebilen bir blok zincir olarak hizmet verecek. ParibuNet, merkeziyetsiz dünyanın avantajlarını bireylerin hizmetine sunan ve bu araçları geliştiren paydaşlara gerekli desteği sağlamayı hedefliyor. ParibuNet ekosistemi, yerel coin PRB üzerinden işleyecek.

BREZİLYA VE İSPANYA’YA AÇILIYOR

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Bitci, 2022 yılının ilk aylarında İspanya ve Brezilya’ya açılacağını duyurdu. Özellikle spor kulüplerine yapmış olduğu sponsorluklarla öne çıkan Bitci’nin CEO’su Onur Altan Tan, Brezilya’da önemli fırsatlar gördüklerini ve başta Brezilya Milli Takımı olmak üzere altı takımla da fan token çıkarmaya hazırlandıklarını söyledi. Öte yandan Tan, taraftar token’ların yardımıyla çok kısa sürede yerel pazarda öne çıkmayı başardıklarını sözlerine ekledi. Brezilya’nın hemen ardından İspanya’da da faaliyetlerine başlayacak olan Bitci’nin ana hedefi İspanyolca ve Portekizce konuşulan ülkelerde pazar lideri olmak. Son dönemde belirli aralıklarla Bitcoin yakımı gerçekleştiren ve bu sayede piyasada arz talep dengesini sağlıklı tutmayı amaçlayan Bitci, 2022 yılının ikinci yarısında ise Orta Asya, Hindistan ve Rusya’da da faaliyete geçmeye hazırlandığını açıklayarak global arenada yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.