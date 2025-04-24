Kripto para yatırımcıları dikkat: Kimlik doğrulama için son gün yarın!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:50

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:50

Kripto para borsası Binance TR, kullanıcılarına uyarıda bulundu. Kripto varlık platformlarına yönelik geçen yıl yürürlüğe giren yasal düzenlemeler doğrultusunda kullanıcıların kimlik doğrulama işlemlerini 25 Nisan’a kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Şirketin açıklamasına göre, Temmuz 2024’te Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve aralık ayında MASAK tarafından yayımlanan ikincil düzenlemeler, kimlik doğrulama süreçlerinde önemli yenilikler getirdi. Yapılan bu düzenlemelerle kripto varlık hizmet sağlayıcıları finansal kuruluşlar olarak kabul edilerek yüksek güvenlik ve uyum standartlarına tabi tutuldu. Binance TR de kimlik doğrulama süreçlerini güncelleyerek yeni düzenlemelere uyum sağladı.

Açıklamada, yasal düzenlemeler doğrultusunda kullanıcıların kimlik doğrulama işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamalarının önemine dikkat çekildi ve şu ifadeler yer aldı:

"Kimlik doğrulama sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, selfie doğrulaması, meslek bilgisi ve adres bilgileri gibi temel veriler talep ediliyor. Adres doğrulaması için e-Devlet üzerinden kolayca alınabilen barkodlu yerleşim yeri (ikametgah) belgesi yeterli oluyor. 25 Şubat'tan itibaren Binance TR platformuna giriş yapan kullanıcılar, yenilenmiş doğrulama sayfasına yönlendirilmektedir."

DOĞRULAMA YAPMAYAN KULLANICILARIN İŞLEMLERİ DURDURULACAK

Süreci belirtilen süre içinde tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarındaki yatırma-çekme işlemleri dahil tüm fonksiyonlar geçici olarak durdurulacaktır. Binance TR, kullanıcılarının hizmet aksaması yaşamamaları için bu hatırlatmalara dikkat etmelerinin kritik olduğunu vurguladı.