Kripto paralar yönünü yukarı çevirdi: Bitcoin'de son durum (4 Ekim 2022)

04 Ekim 2022 Salı, 15:06

ABD’de imalat PMI verilerinin beklentilerin altında kalması Fed’in agresif faiz artırımı konusundaki tutumunun yumuşayacağı beklentilerini ortaya koydu. Fed enflasyonla mücadele ederken agresif sıkılaştırma adımlarını hızlandırdı, bu durum resesyon ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Ekonomik verilerin zayıflama göstermesi ise Fed’in para politikası üzerinde önemli rol oynuyor. Ekonominin resesyona girmemesi için Fed’in agresif sıkılaştırma adımlarını sürdürmeyeceği beklentileri piyasalarda fiyatlamaları etkiledi.

Fed'in kasım ayında bir faiz artırımı daha yaptıktan sonra faiz artırımlarına ara vererek verileri izlemeye yöneleceği yönündeki beklentilerin ön plana çıkmaya başlamasının ardından hisse piyasaları ve kripto paralarda toparlanma görüldü.

BITCOIN, SABAH 20 BİN DOLARI AŞTI

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 114’lü seviyeleri aşarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi bu tarihten sonra düşüşe geçmişti. Dün dolar endeksinin 111’li seviyelerin altına inmesi kripto paraların yükselişinde etkili oldu.

Bitcoin sabah erken saatlerde 20 bin 60 dolar seviyelerine çıktı. Ancak 20 bin doların üzerinde tutunamayan Bitcoin öğlen saatlerine doğru tekrar 1900 seviyelerine doğru geriledi. Lider kripto paradaki 24 saatlik yükseliş yüzde 4’e ulaştı.

ETHEREUM TOPARLANIYOR

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı ise geçtiğimiz gün yüzde 3’ün üzerinde primli seyretti. Dün 1329 dolara kadar yükselen Ethereum bugün bin 359 doları gördü.

Cardano yüzde 2.2 artışla 0.43 dolardan, Solana yüzde 3.7 artışla 33.6 dolardan Dogecoin ise yüzde 0.8 artışla 0.06 dolardan işlem gördü.