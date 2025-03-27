Yeni gümrük vergileri Bitcoin'i yükseltti: Kriptoda Trump etkisi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifeleri sonrası yatırımcılar dikkatle gelişmeleri izlerken Bitcoin hafif bir artış gösterdi. Trump, otomotiv ithalatına getirilen %25’lik tarife sonrası, Çin’e yönelik tarifeleri değiştirme sinyali verdi. Piyasalar, tarifelerin ekonomik etkilerini görmek için daha fazla kanıt bekliyor.

Yeni gümrük vergileri Bitcoin'i yükseltti: Kriptoda Trump etkisi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:16

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifesi adımlarını değerlendirirken Bitcoin, hafif bir artış gösterdi.

Trump, otomotiv ithalatına yüzde 25’lik bir gümrük tarifesi getirdi, ancak 2 Nisan'da karşılıklı tarifelerin daha ılımlı olabileceğini belirtti. Ayrıca, Çin’e uygulanan tarifeleri, TikTok için bir anlaşma sağlamak amacıyla geri almayı düşünmediğini ifade etti.

MUFG Bank'tan Lee Hardman, tarifelerin beklenenden daha az yıkıcı olacağına dair piyasalara güven verdi. "Yüksek belirsizlik seviyesinin ışığında, piyasa katılımcıları tarifelerin ekonomi ve enflasyon üzerindeki etkilerine dair daha fazla bilgi bekliyor olabilir" dedi.

Bitcoin, yüzde 0,3 oranında artarak 87 bin 493 dolara yükseldi.


Etiketler: #bitcoin #Donald Trump #TikTok #Çin

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