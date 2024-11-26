Kripto piyasasında kâr satışları sürüyor: Bitcoin 93 bin doların altına geriledi

Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:15

Güncelleme: 26.11.2024 - 14:15

Kripto para birimi Bitcoin, yatırımcıların kâr satışlarının etkisiyle değer kaybederek 93 bin doların altına geriledi. Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 5,41 oranında azalarak 3 trilyon 200 milyar dolara düştü.

Bitcoin, son 24 saatte yatırımcıların kar alımları nedeniyle yüzde 5'ten fazla değer kaybederek 93 bin doların altına indi. Bitcoin'in haftalık kazancı ise yüzde 1,30'a gerileyerek düşüş gösterdi. 22 Kasım’da 99 bin 588 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, son dört gündeki yüzde 7'yi aşan düşüşle dikkat çekti.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Ethereum da Bitcoin'in gerisinde kalmadı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 350 dolar seviyelerine geriledi.

Analistler, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın göreve başladığı ilk gün yaptığı açıklamalarda, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm mallara ithalat vergisi ve Çin’den gelen mallara ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından yatırımcıların risk iştahının azaldığını belirtiyor. Bu durumun kripto para piyasalarına da olumsuz yansıdığı ifade ediliyor.